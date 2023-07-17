На Дніпропетровщині помер контрактник. Командування каже, що це самогубство, але родичі не вірять

У військовій частині Нацгвардії №3036, що у Дніпропетровській області, помер контрактник Богдан Говорухін. За версією керівництва частини, він наклав на себе руки. Проте родичі хлопця в це не вірять, бо на його тілі чимало ушкоджень. Військова прокуратура сказала нам, що не знає про цей випадок, але спробує дізнатися.

Про це розповіла родичка загиблого Марина Говорухіна у Facebook та батько померлого Володимир у коментарі ZMINA.

Рідні Богдана кажуть, що про його смерть дізналися 13 червня, коли їм зателефонували з військової частини та розповіли, що чоловіку “стало погано… він пішов у бліндаж та застрелився”.

“Сказали, що тіло скерують не раніше ніж за 10 днів, а 14-го [червня] привезли його”, — пригадує батько Володимир.

Він каже, що на тілі сина побачив чимало ушкоджень — зламані ніс та вуха, синці на обличчі, а також прямокутний синець на руці, ймовірно, від приклада автомата.

“Виникає питання: чого вони скерували тіло наступного дня? Експертизу не робили, бо її робить слідчий (ухвалюючи відповідну постанову). Єдине, що зробили, — висновок щодо причин смерті. Там не зафіксовано ніяких тілесних ушкоджень, а написано, що [помер] “пострілом у підборіддя”. Хоча постріл візуально був у шию”, — додає Володимир.

Військова прокуратура Східного регіону в коментарі hromadske заявила, що в них “немає такої інформації про цю людину і такий випадок із ним”. Однак додають, що спробують уточнити інформацію.

Тепер тіло Богдана мають ексгумувати, щоб зафіксувати ушкодження. Родичі мають фото травм, однак доказом вони слугувати не можуть. Батько переконаний, що “всі експертизи хотіли зам’яти, пустити справу як самогубство, нікого за цим не визнавати потерпілим і закрити справу”.

Адвокат родини вже подав заяву, щоб у справі потерпілим визнали брата Богдана, оскільки без цього статусу слідчі нічого не показуватимуть, вважає Володимир.

Рідні Богдана також зазначили, що хлопець був у війську майже три роки, не розповідав про конфлікти з побратимами та посестрами, а також не скаржився на психологічні проблеми.

У військовій частині щодо випадку почали службове розслідування.