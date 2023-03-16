Кримінал

Командування США опублікувало відео-доказ, як Су-27 атакує дрон MQ-9 ВПС США

16 Березня 2023 12:54
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дрони, літаки

Європейське командування США опублікувало розсекречені кадри, на яких російський літак Су-27 проводить небезпечне та непрофесійне перехоплення безпілотника MQ-9 ВПС США у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, 14 березня. Відео було знято на камеру безпілотника MQ-9.

Короткий зміст відео:

00:00: Російський Су-27 наближається до тилу MQ-9 ВПС США.

00:05: Російський Су-27 починає скидати паливо на ходу.

00:09 Російський Су-27 пролітає над MQ-9 ВПС США, зливаючи паливо. Коли Су-27 пролітає над MQ-9, це також перериває передачу відео.

00:11: Пропелер MQ-9 ВПС США видно і він ще залишається непошкодженим.

00:22: Російський Су-27 розпочинає другий підхід до MQ-9.

00:27: Російський Су-27 починає скидати паливо на підході до MQ-9. Су-27 продовжує проходити ще ближче.

00:29: Російський Су-27 стикається з MQ-9, і камера MQ-9 втрачає зв’язок приблизно на 60 секунд.

00:39: Камера MQ-9 повернулася до робочого стану. У цей час знову можна побачити пропелер і те, що один з гвинтів пошкоджений.

В результаті силам США довелося збити пошкоджений безпілотник MQ-9 у міжнародних водах.


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