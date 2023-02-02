Кримінал

Керівництво Сумської ОВА крало кошти, призначені на відбудову — СБУ

2 Лютого 2023 20:27
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Служба безпеки України викрила керівництво Сумської обласної військової адміністрації на розкраданні коштів, призначених на відбудову інфраструктури.

Про це повідомили на сайті СБУ.

Спецслужба каже, що викрила та заблокувала масштабну корупційну схему, у якій посадовці привласнювали державні кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків війни, зокрема на відновлення інфраструктури.

За даними слідства, у квітні 2022 року заступник голови Сумської ОВА спільно з виконувачем обов’язків керівника Департаменту капітального будівництва організували схему розкрадання коштів, виділених регіону урядом. Призначення керівника цього Департаменту лобіював саме цей заступник голови ОВА.

Слідчі кажуть, що серед об’єктів, на які мали спрямувати ці гроші, є житлові будинки, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, мости та дороги, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

Щоб привласники кошти, зловмисники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п’ятьма афілійованими комерційними структурами. Фігуранти внесли документи ціни на будматеріали, які в 2-3 рази перевищували ринкові, за потім купували через спеціально створені «фірми-прокладки», з’ясувало слідство.

Правоохоронці задокументували, що під час ремонту лише одного об’єкта зловмисники привласнили 1,4 мільйона гривень. Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об’єктів. Під час обшуків у фігурантів виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Відтак обом посадовцям повідомили про підозри за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу. Їм загрожує до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.


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