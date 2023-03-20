Доба на Харківщині: мінометні обстріли Богодухівського району, удар по Куп’янську

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Минулої доби під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші міста і села Харківщини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Понад 10 ударів з мінометів окупанти здійснили по с.Олександрівка та с.Тимофіївка Богодухівського району. Там пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.

Об 11:00 під ударом було м.Куп’янськ. Ввечері, після 20:00, ворог бив по м.Вовчанськ. Обійшлося без постраждалих”, – йдеться в повідомленні.