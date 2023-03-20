Кримінал

Доба на Харківщині: мінометні обстріли Богодухівського району, удар по Куп’янську

20 Березня 2023 08:52
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війна

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Минулої доби під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші міста і села Харківщини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Понад 10 ударів з мінометів окупанти здійснили по с.Олександрівка та с.Тимофіївка Богодухівського району. Там пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.

Об 11:00 під ударом було м.Куп’янськ. Ввечері, після 20:00, ворог бив по м.Вовчанськ. Обійшлося без постраждалих”, – йдеться в повідомленні.


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