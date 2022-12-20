80% Київської області залишається без світла

Без світла лишається 80% Київської області, розповів голова регіону Олексій Кулеба.

За його словами, ситуація з електропостачанням залишається критичною після недавніх атак дронами та ракетами.

“Зазначу, що з кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає”, – сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону.

З жовтня Росія завдає ударів по критичній інфраструктурі України. У листопаді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що майже половину енергетичної системи країни виведено з ладу.