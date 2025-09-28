44 боєзіткнення від початку доби: тривають бої на Покровському, Торецькому та інших напрямках

Станом на 16:00 28 вересня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 44, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Для порівняння, учора на цей час було зафіксовано 82 боєзіткнення.

Загарбники завдають артилерійських ударів по прикордонних районах Чернігівщини та Сумщини. Під обстріли потрапили Галаганівка, Руденка, Нововасилівка, Студенок, Соснівка, Старикове та Біла Береза.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три атаки ворога, противник здійснив три авіаційні удари, застосувавши шість керованих авіабомб, та 71 артилерійський обстріл, зокрема шість із РСЗВ.

Реклама

Реклама

На Південно-Слобожанському напрямку наші сили відбили дві атаки в районах Вовчанська й Амбарного, ще одне боєзіткнення триває. На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку зафіксовано три атаки ворога у районах Колодязів, Торського та в напрямку Ставків. На Сіверському напрямку відбито чотири спроби просування противника біля Федорівки, Серебрянки, а також у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку відбита одна атака біля Предтечиного. На Торецькому напрямку сьогодні зафіксовано п’ять ворожих штурмів у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки та Русиного Яру, два боєзіткнення тривають.

Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку – 18 атак у районах Червоного Лиману, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, а також у напрямку Мирнограду, Родинського й Балагану. Одне зіткнення ще триває.

На Новопавлівському напрямку відбито три атаки біля Тернового та в напрямку Андріївки-Клевцового, ще одне боєзіткнення триває. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають дві атаки поблизу Полтавки, ворог завдав авіаударів по Залізничному й Новоселівці.

На Оріхівському напрямку противник активних дій не вів. На Придніпровському напрямку здійснив дві безрезультатні атаки, зазнавши втрат, та завдав авіаційного удару по Ольгівці.