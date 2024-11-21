Суспільство

22 листопада Україну накриє снігопад 
21 Листопада 2024 11:27
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погода
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У п’ятницю, 22 листопада, на більшій частині України очікуються сильний вітер та сніг. Температура коливатиметься від -5 °C до +4 °C.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, 22 листопада на заході, півночі та у багатьох центральних областях пройдуть сніг та дощ, в той час як на сході та півдні буде сухо.

“Особливість цього дня – сильний вітер!” – попередила Діденко.

Температура вночі знизиться до 0…-5 °C, вдень буде від 0 до +4 °C, а на півдні повітря прогріється до +4…+9 °C.

У Києві 22 листопада також очікується сніг, мокрий сніг, а ввечері можливий дощ.

“Сильний вітер! Вночі -2…0 °C, вдень +4 °C,” – додала синоптикиня.


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