22 листопада Україну накриє снігопад 

У п’ятницю, 22 листопада, на більшій частині України очікуються сильний вітер та сніг. Температура коливатиметься від -5 °C до +4 °C.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, 22 листопада на заході, півночі та у багатьох центральних областях пройдуть сніг та дощ, в той час як на сході та півдні буде сухо.

“Особливість цього дня – сильний вітер!” – попередила Діденко.

Температура вночі знизиться до 0…-5 °C, вдень буде від 0 до +4 °C, а на півдні повітря прогріється до +4…+9 °C.

У Києві 22 листопада також очікується сніг, мокрий сніг, а ввечері можливий дощ.

“Сильний вітер! Вночі -2…0 °C, вдень +4 °C,” – додала синоптикиня.