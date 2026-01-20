20 січня – день вшанування захисників Донецького аеропорту

        Суспільство

        Оборона Донецького аеропорту тривала із 26 травня 2014 року до 23 січня 2015 року, коли старшина ЗСУ Ридзанич із побратимами останніми покинули територію летовища / Фото AP
        Сьогодні в Україні вшановують захисників Донецького аеропорту — українських військових, які боронили летовище у 2014–2015 роках. Оборона ДАП стала одним із символів стійкості та незламності українського війська.

        Саме цими днями дня у 2015 році завершилася оборона нового терміналу летовища після його повного руйнування внаслідок бойових дій.

        Оборонців ДАП назвали «кіборгами» за надзвичайну витривалість і здатність тримати позиції в умовах постійних обстрілів і штурмів. Протягом 242 днів українські військові, добровольці та медики обороняли стратегічний об’єкт, стримуючи сили противника.

        У цей день по всій країні згадують загиблих захисників, дякують ветеранам оборони Донецького аеропорту та вшановують пам’ять тих, хто віддав життя за незалежність і територіальну цілісність України.

        Сьогодні, в умовах широкомасштабної війни, дух ДАПу живе в кожному українському підрозділі, у кожному, хто воює попри втому, біль і втрати.

        Вони нагадують: свобода ніколи не дається без боротьби, а держава — без тих, хто готовий її захищати. Поки ми це пам’ятаємо, країна має майбутнє.


