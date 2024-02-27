Суспільство

110 бригада, яка обороняла Авдіївку, відійшла на ротацію вперше за два роки

27 Лютого 2024 20:01
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війна
Прапор 110 ОМБр / Фото з facebook бригади

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняла Авдіївку, відійшла на ротацію вперше за два роки.

“Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам, що нас змінили, бажаємо витримки та якомога більше знищити “орків”, – йдеться у повідомленні бригади.

Бригада висловила подяку Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям та керівництву Авдіївського коксохімічного заводу.

“Без вашого сприяння нам би було набагато важче стримувати навалу московитської орди. Ваша допомога — безцінна”, – наголосили у бригаді.


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