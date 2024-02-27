110 бригада, яка обороняла Авдіївку, відійшла на ротацію вперше за два роки

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняла Авдіївку, відійшла на ротацію вперше за два роки.

“Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам, що нас змінили, бажаємо витримки та якомога більше знищити “орків”, – йдеться у повідомленні бригади.

Бригада висловила подяку Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям та керівництву Авдіївського коксохімічного заводу.

“Без вашого сприяння нам би було набагато важче стримувати навалу московитської орди. Ваша допомога — безцінна”, – наголосили у бригаді.