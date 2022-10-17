Політика

108 жінок звільнено з полону

17 Жовтня 2022 19:02
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полон

Україна у понеділок, 17 жовтня, звільнила з російського полону 108 жінок. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Телеграмі.

“Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий – ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів”, – зазначив Єрмак.

За його словами, серед визволених 35 захисниць із ЗСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включно з 2 із «Азову», 5 – ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.


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