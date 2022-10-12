Політика

ЗСУ закріпили успіх у п’яти населених пунктах на Херсонщині – ОК “Південь”

12 Жовтня 2022 07:37
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херсон

Силами оборони продовжується вогневе ураження резервів противника, порушення його системи управління, та логістичного забезпечення, – повідомляє оперативне командуваннея “Південь”.

“Підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримані наших наступальних дій. Незважаючи на це, нашими підрозділами закріплено успіх із звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі (Херсонської області). Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктур”, – йдеться у повідомленні.

Йдеться також про те, що в Чорному морі 12 ворожих кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму, з них 2 надводних носії “Калібрів” (а це 16 ракет) та 3 великих десантних кораблі.

“У рамках міжнародних зобов’язань із забезпечення функціонування зернових коридорів, забезпечено вихід 11 та захід 4 суден до портів в Одеській області”, – повідомили в ОК “Південь”.


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