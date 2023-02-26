Новини

ЗСУ вже ліквідували понад 148 тис російських окупантів Збройні сили знищили за добу ліквідували 660 російських окупантів, знищили 6 танків, 6 бойових броньованих машини, 7 артилерійських систем та 7 автомобілів. За повідомленням Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3381 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 6615 (+6) од,

артилерійських систем – 2380 (+7) од,

РСЗВ – 475 (+0) од,

засоби ППО ‒ 247 (+0) од,

літаків – 299 (+0) од,

гелікоптері – 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 230 (+0). Дані уточнюються. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби, а також ще дві важливих ворожих цілі. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал