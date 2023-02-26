Новини

ЗСУ вже ліквідували понад 148 тис російських окупантів

26 Лютого 2023 10:39
10
читать на русском →
втрати ворога

Збройні сили знищили за добу ліквідували 660 російських окупантів, знищили 6 танків, 6 бойових броньованих машини, 7 артилерійських систем та 7 автомобілів.

За повідомленням Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3381 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6615 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2380 (+7) од,
  • РСЗВ – 475 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 299 (+0) од,
  • гелікоптері – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Дані уточнюються.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби, а також ще дві важливих ворожих цілі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Лютого 2023 10:08
42

У ГУР назвали одну зі стратегічних цілей українського контрнаступу
26 Лютого 2023 11:11
1

Путін розмірковує про розвал РФ й зникнення росіян
25 Лютого 2023 18:47
109

Росія припинила трубопровідне постачання нафти до Польщі
25 Лютого 2023 18:14
52

На Донеччині затримали інформатора РФ, який «наводив» ворожу артилерію на бойові позиції ЗСУ
25 Лютого 2023 12:40
69

На Харківщині затримали колаборанта, який під час окупації фабрикував справи проти українців
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
усі думки