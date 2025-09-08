ЗСУ відбили 156 російських штурмів за добу

Розпочалася 1293 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 7 по 8 вересня Збройні сили України відбили 156 атак росіян. На Покровському напрямку відбулися 43 бої, на Новопавлівському — 22, на Лиманському напрямку окупанти атакували 17 разів.

Протягом доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 75 авіаційних ударів, застосував 16 ракет й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4703 обстріли, з них 184 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів:

Новопавлівка, Щербаки, Магдалинівка, Лук’янівське Запорізької області;

Антонівка Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дев’ять атак росіян. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 12 боєзіткнень.

Краматорський, Торецький та Покровський напрямки

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у районах Маркового, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.

Новопавлівський, Придніпровський, Оріхівський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Обратного, Ольгівського, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії.

На Гуляйпільському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор чотири рази атакував позиції українських захисників в районі Плавнів та у бік Малої Токмачки, Степногірська та Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.