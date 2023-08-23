Суспільство

ЗСУ продовжують наступати в районі Роботиного і просуваються до другої лінії оборони, – ISW

23 Серпня 2023 07:17
читать на русском →
війна

Сили оборони продовжують наступати у селі Роботине та його околицях на заході Запорізької області. Таким чином, українські воїни наближаються до другої лінії оборони росіян, яка, за словами ISW, може бути відносно слабшою за першу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За даними ISW, є ознаки того, що російська армія, ймовірно, має обмежену присутність у Рототіно.

Як повідомляє ISW, відсутність помітних російських з’єднань і частин на другорядних рубежах оборони в західній частині Запорізької області може свідчити про те, що елементи частин і з’єднань, що вже беруть участь у бойових діях, можуть займати ці позиції.

Повідомляється, що ймовірна нестача російських резервів, а також обмежені горизонтальні перекидання в західну Запорізьку область і окремі незадіяні підрозділи, що спостерігаються, на другій лінії оборони дозволяють припустити, що друга лінія російської оборони може бути значно менш захищена.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Серпня 2023 06:57

Безпілотник знову атакував “Москву-Сіті”
23 Серпня 2023 07:27

За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень – Генштаб
22 Серпня 2023 20:59

Зеленський повідомив про результати візитів до західних країн
22 Серпня 2023 20:05

Росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетою Іскандер
22 Серпня 2023 16:45

У військкоматах та ВЛК по всій країні проводяться обшуки
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки