ЗСУ повідомили про пуск “Кинджалів”

Ракетна атака продовжується. Українські моніторингові паблики повідомляють, що над кількома областями країни зафіксовані крилаті ракети.
Повітряні сили ЗСУ передають, що російська армія запустила гіперзвукові ракети «Кинжал» із району Тамбова.
Ракетна атака продовжується. Українські моніторингові паблики повідомляють, що над кількома областями країни зафіксовані крилаті ракети.
Повітряні сили ЗСУ передають, що російська армія запустила гіперзвукові ракети «Кинжал» із району Тамбова.
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