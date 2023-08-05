Кримінал

ЗСУ повідомили про пуск “Кинджалів”

5 Серпня 2023 19:10
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ракетний удар

Ракетна атака продовжується. Українські моніторингові паблики повідомляють, що над кількома областями країни зафіксовані крилаті ракети.

Повітряні сили ЗСУ передають, що російська армія запустила гіперзвукові ракети «Кинжал» із району Тамбова.


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