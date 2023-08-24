Суспільство

ЗСУ пошкодили на Херсонщині три пускові установки росіян С-300

24 Серпня 2023 10:37
читать на русском →
війна

ЗСУ пошкодили на Херсонщині три пускові установки зенітного ракетного комплексу С-300, який росіяни застосовують для завдання ударів по наземних цілях.

Про це в ефірі телемарафону 24 серпня повідомила речниця ОК “Південь” Наталя Гуменюк.

Вона підтвердила інформацію про ураження ворожого комплексу С-400 й зазначила, що це – потужний засіб протиповітряної оборони, однак окупанти мають і інші.

“Вони (росіяни) мають ще багато зброї, яку нам доведеться нищити. Тому сезон бавовни триває. Ми проголошували його ще тоді, коли вони очікували курортний сезон. І оскільки погода дозволяє, ми будемо продовжувати засівати бавовну”, – сказала Гуменюк.

“На нашій ділянці відповідальності ми попрацювали щодо засобів ППО і три пускових установки С-300 були знищені та пошкоджені. Тобто вони зараз більше не можуть бути застосовані ані як засіб захисту на Херсонщині, ані як засіб атаки”, – додала вона.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Серпня 2023 12:59

У ГУР розповіли деталі спецоперації в окупованому Криму
24 Серпня 2023 13:11

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16, – ЗМІ
24 Серпня 2023 12:25

У Дніпрі вже 10 постраждалих від ракетного удару. Опубліковані фото наслідків
24 Серпня 2023 12:03

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності безкоштовно передала ГУР БПЛА Bayraktar ТВ2
24 Серпня 2023 11:53

H&M планує з листопада поступово відкривати магазини в Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки