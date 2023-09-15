Суспільство

ЗСУ підтвердили ураження кораблів РФ у Севастополі ракетами Storm Shadow та SCALP

15 Вересня 2023 18:02
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війна, крим

Командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео з далекобійною британською ракетою Storm Shadow та її французькою версією SCALP – обидві підвішені під бомбардувальник Су-24М. Таким чином він відповів на запитання західної преси, якою зброєю ЗСУ завдали удару по російських плавзасобах у Севастополі.

Внаслідок атаки на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у Севастополі, що відбулася в ніч проти 13 вересня, було пошкоджено великий російський десантний корабель “Мінськ” та підводний човен “Ростов-на-Дону” ВМС РФ.

Того дня Олещук натякнув, що удару по ворожих плавзасобах було завдано саме далекобійними ракетами Storm Shadow. Про це стверджували й окупанти.

15 вересня командувач ПС опублікував відео, де президент Володимир Зеленський розписується зокрема на ракеті Scalp. З іншого боку під крилом Су-24М прикріплена Storm Shadow.

Відповідаючи на запитання західних ЗМІ, якою зброєю українські льотчики уразили “Мінськ” та “Ростов-на-Дону”, Олещук написав “Британські Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі Scalp – під праве. Обидві ракети чудово працюють, без шансів для окупанта”.


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