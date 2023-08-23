ЗСУ мають успіх у напрямку Новопрокопівки, наразі закріплюються на досягнутих рубежах, – Генштаб

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

За його словами, українські військові мали успіх у напрямку Новопрокопівки, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Також сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої.