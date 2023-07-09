Кримінал

ЗМІ: Бубка володіє бізнесом у “ДНР”

9 Липня 2023 16:26
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Сімейна компанія колишнього голови НОК України Сергія Бубки «Монблан» зареєструвалася у російському реєстрі юросіб та веде бізнес на окупованій території Донецької області. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

“Монблан” торгує пальним. Після 2014 року компанія змінила юридичну адресу з Донецька на Волноваху та продовжувала брати участь в українських тендерах до 2018 року. Але на початку 2023 року Монблан з’явилася в російському реєстрі юридичних осіб. Тепер вона знову базується у Донецьку, її власниками значаться Сергій та Василь Бубки.

Журналісти знайшли на порталі держзакупівель РФ три контракти на постачання пального, укладених “Монблан” з “органами влади ДНР”. Контракти датовані травнем 2023 року.


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