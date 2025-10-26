Зливи й штормовий вітер: на сході та південному сході України оголошено жовтий рівень небезпеки

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні 27–28 жовтня.

За прогнозом синоптиків, удень 27 жовтня та вночі 28 жовтня у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях очікуються значні дощі та пориви південно-східного вітру 15–20 м/с.

Оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Укргідрометцентр застерігає, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних і будівельних підприємств, а також до проблем із рухом транспорту.

Жителям відповідних регіонів радять бути обережними, уникати перебування під деревами, біля рекламних конструкцій і ліній електропередач під час сильного вітру.