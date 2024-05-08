Журналісти знову мають доступ до Раду

Журналісти відтепер будуть мати доступ до Верховної Ради − відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Про це повідомляє сайт ВР.

“Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це − спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтерв’ю, трансляції засідань тощо”.

Повідомляється, що 7 травня Стефанчук та керівник Апарату ВР В’ячеслав Штучний провели зустріч із журналістами, де розповіли про особливості роботи у прес-центрі, зокрема про необхідність спускатися в укриття під час повітряної тривоги.

У ВР підкреслили, що одночасно у прес-центрі може перебувати не більше 30 представників медіа.

Це обумовлене безпековими вимогами і кількістю місць у найпростішому укритті будівлі парламенту.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ журналістам заборонили доступ до будівлі Верховної Ради. Також з 24 лютого 2022 року не ведеться пряма трансляція засідань парламенту.