Суспільство

Журналісти знову мають доступ до Раду

8 Травня 2024 12:23
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вру, журналіст
ВРУ / Getty Images

Журналісти відтепер будуть мати доступ до Верховної Ради − відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Про це повідомляє сайт ВР.

“Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це − спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтерв’ю, трансляції засідань тощо”.  

Повідомляється, що 7 травня Стефанчук та керівник Апарату ВР В’ячеслав Штучний провели зустріч із журналістами, де розповіли про особливості роботи у прес-центрі, зокрема про необхідність спускатися в укриття під час повітряної тривоги. 

У ВР підкреслили, що одночасно у прес-центрі може перебувати не більше 30 представників медіа.

Це обумовлене безпековими вимогами і кількістю місць у найпростішому укритті будівлі парламенту.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ журналістам заборонили доступ до будівлі Верховної Ради. Також з 24 лютого 2022 року не ведеться пряма трансляція засідань парламенту.


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