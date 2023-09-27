Жовтень в Україні буде теплішим, ніж торік, а перший сніг випаде в середині листопада, прогнозує доктор фізико-математичних наук у сфері метеорології Вазіра Мартазінова.

“Минулого року жовтень був теплим до кінця місяця. Цього року ще вищою буде температура”, – розповіла Мартазінова на брифінгу.

За її словами, в західній частині території України погода в жовтні буде на 2-4 градуси вищою за норму.

“Норма середньомісячної температури – близько 8 градусів. Це означає +12-13 градусів. На решті території температура в жовтні очікується ще вища: десь +12-15 градусів може бути”, – уточнила Мартазінова.

Вона також зазначила, що перша половина листопада теж буде теплішою, ніж 2022 року, а перший сніг випаде в середині листопада, але одразу розтане.

“Перший сніг ми з вами можемо очікувати в передзимовий період. Передзим’я – це середина листопада. Він випаде і зникне. Ось вам і буде перший сніг. І потім наступний сніг – так само”, – сказала Мартазінова.