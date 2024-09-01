Сьогодні, 1 вересня, окупанти завдали масованого ракетного удару по місту Харків, цілячись у цивільну інфраструктуру.

Близько 13:00 ворог випустив щонайменше 10 ракет по місту. За попередньою інформацією, серед них були балістичні ракети «Іскандер».

Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 41 людина, серед яких пʼятеро – неповнолітні. Двоє дорослих та двоє дітей перебувають у важкому стані.

Медики екстреної меддопомоги також потрапили під повторні удари рф, коли приїхали на виклик.

«Бригада одразу вирушила, вони зупинилися перед торговельним центром. І тут був другий «приліт», влучання поряд, уламками пошкоджено автівку. Лікар дістав черепно-мозкової травми, фельдшер — перелом гомілки уламком. Водій, на щастя, не постраждав. Стан у фельдшера стабільний, йому нічого не загрожує, він прооперований. Лікар поки не прийшов до тями», — розказав начальник Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

На щастя, на цей момент інформації про загиблих немає.

Як повідомлялося, ракети влучили по об’єктах цивільної інфраструктури, зокрема, Харківському палацу спорту, торговому центру у Салтівському районі, поблизу Гідропарку у Київському районі.

“Ворог безжально тероризує мирне населення, цілячись виключно в наші цивільні об’єкти, по місцям скупчення людей у вихідний день, по улюбленим місцям харківʼян. Тобто мета одна – це просто вбивство наших цивільних людей», – цитує начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова його пресслужба.

Окрім Харкова, ворог завдав ударів по Чугуївському району. Там також є поранені.