Коаліція Шольца зазнала поразки від пропутінських популістів

Правляча коаліція канцлера Олафа Шольца зазнала поразки на двох регіональних виборах на сході Німеччини в неділю, причому популістські партії крайнього правого і лівого спрямування отримали близько половини голосів як у Тюрингії, так і в Саксонії, передає Bloomberg.

«Альтернатива для Німеччини» впевнено перемагає в Тюрингії з 30,5% голосів, згідно з даними екзит-полів, проведених у неділю для громадського мовника ARD. Якщо це підтвердиться, це буде перший тріумф ультраправої партії на виборах у Німеччині з часів Другої світової війни, навіть якщо вона навряд чи зможе сформувати уряд.

Три партії, що входять до альянсу Шольца – соціал-демократи, зелені та вільні демократи – разом набрали близько 15% у кожній з двох земель. ВДП не подолала 5% бар’єр для проходження до регіонального парламенту, а Зелені не змогли пройти до парламенту Тюрінгії.

Єдиною партією мейнстріму, яка досягла успіху, була консервативна ХДС, яка перемогла у Саксонії і посіла друге місце в Тюрингії.

“Результати виборів завдають ще одного болючого удару Шольцу і його вкрай непопулярному уряду та підкреслюють ризик, з яким він стикається напередодні наступних загальнонаціональних виборів, що відбудуться трохи більше ніж за рік. Не менш жахливою виглядає картина на інших виборах, що відбудуться через три тижні в Бранденбурзі – регіоні, що оточує Берлін і є домівкою для виборчого округу Шольца в Потсдамі”, – зазначає Bloomberg.

Після багатомісячних суперечок щодо пріоритетів у витрачанні коштів, підтримка трьох правлячих партій на загальнонаціональному рівні впала до рекордно низького рівня. Підтримка консервативного альянсу ХДС/ХСС становить близько 32% – приблизно стільки ж, скільки СДПН, Зелених та ВДП разом узятих – а AfD (Альтернатива для Німеччини) посідає друге місце з приблизно 18%.

Хоча це й не було несподіванкою, але поразка правлячих партій у Саксонії та Тюрингії може призвести до відновлення закликів до дострокових загальних виборів і розпалити дискусію про те, чи є Шольц саме тією людиною, яка поведе соціал-демократів до парламенту у вересні наступного року.

Незважаючи на перемогу в Тюрингії, AfD, яку влада класифікувала як правоекстремістську в обох регіонах, що голосували в неділю, а також у сусідній Саксонії-Ангальт, не має чіткого шляху до формування уряду. За даними екзит-полу ARD, нова ультраліва партія «Союз Сари Вагенкнехт» набрала 16% у Тюрингії та 12% у Саксонії. Заснована лише в січні після того, як Вагенкнехт відкололася від Лівої партії, вона, ймовірно, відіграватиме ключову роль у спробах мейнстримних партій не допустити AfD до влади.

Усі інші політичні групи, включно з BSW, виключили можливість співпраці з партією – такий собі брандмауер, подібний до того, який зірвав ультраправий Національний мітинг Марін Ле Пен у Франції після того, як президент Еммануель Макрон призначив дострокові парламентські вибори в червні. Це має обмежити будь-який вплив на фінансові ринки, які були стурбовані зростанням популярності французьких маргінальних партій. Аліса Вайдель, співголова AfD, назвала виступ партії «історичним» і «реквіємом за коаліцією» в Берліні і сказала, що виборці явно хотіли бачити AfD в уряді як найсильнішу партію в Тюрингії.

Аліса Вайдель, один з лідерів AfD, назвала результат партії «історичним» і «реквіємом по коаліції» в Берліні і сказала, що виборці явно хотіли, щоб AfD була в уряді як найсильніша партія в Тюрінгії.

Коаліція Шольца «повинна запитати себе, чи може вона взагалі залишатися при владі», – сказав Вайдель в інтерв’ю ARD. «Так далі тривати не може».