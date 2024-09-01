Окупанти випустили більш ніж десять ракет по Харкову, постраждало понад 40 людей

Близько 13:00 військові російської федерації почали обстріл міста Харків. Удари було завдано по цивільній інфраструктурі.

Харківські правоохоронці повідомили останні дані щодо ракетної атаки на місто і населенні пункти області сьогодні, 1 вересня 2024.

Так, за даними поліції, пошкоджені торговельний центр, житлові будинки, спортивний комплекс, транспортні засоби громадян, газопровід та інші об’єкти. Серед поранених двоє медиків бригади швидкої допомоги та п’ятеро дітей. Трирічний і тримісячний малюки отримали гостру реакцію на стрес.

За даними вибухотехників, на території спорткомплексу відбулося 6 вибухів: три влучання ракетами ЗРК С-300 та три ракети Іскандер-М. По торговельному центру ворог також завдав удари ракетами Іскандер-М.

За даними прокуратури, по торгівельному центру у Салтівському районі м. Харкова ворог застосував дві балістичні ракети «Іскандер-М».

Щодо будівлі Палацу спорту у Немишлянському районі зафіксовано пряме влучання трьох ракет типу «Іскандер-М», а також ще три влучання ракет типу С-300/400 по прилеглій території.

Станом на 16:30 у торговельному центрі за медичною допомогою звернувся 21 постраждалий. Серед них троє дітей та два медичних працівники. Біля спорткомплексу травмовано 18 осіб, з них дві дитини.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, станом на зараз маємо інформацію про 44 постраждалих. З них семеро – діти, найменшому з них три місяці.

Наслідки масованого обстрілу міста Харків 1 вересня 2024 / Фото Нацполіція, Харківська обласна прокуратура

Поліція також зафіксувала два влучання у селищі Есхар Чугуївського району. Ніхто не постраждав.

У місті Люботин внаслідок ракетної атаки осколкові поранення отримали двоє чоловіків та жінка. Руйнувань зазнали цивільне та державне підприємства.

У місті Куп’янськ під час артилерійського обстрілу поранені чоловіки 76 і 74 років. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Наразі на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.