Зеленський зустрівся з військовими, які беруть участь у контрнаступі на Донеччині

Українські військові продовжують контрнаступ на Донеччині, звільнивши вже понад 160 квадратних кілометрів і сім населених пунктів. На цій ділянці фронту росіяни зазнають тисячних втрат, а майже сотню окупантів взято в полон.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Зустрівся з нашими воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Поспілкувався із захисниками, подякував за результати та відзначив їх державними нагородами”, – написав президент.

За словами Зеленського, від початку операції звільнено вже 160 кв. км та сім населених пунктів.

“Ще понад 170 кв. км і дев’ять населених пунктів очищені від окупантів. Майже сотню окупантів вдалося взяти в полон, і лише цими тижнями росіяни мають вже тисячі втрат пораненими та вбитими”, – йдеться в повідомленні.

Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського про перебіг операції та загальну ситуацію на фронті.