        Зеленський зустрівся з військовими, які беруть участь у контрнаступі на Донеччині

        Галина Шподарева
        18 Вересня 2025 15:35
        Володимир Зеленський відвідав бійців на Донеччині / Скриншот
        Українські військові продовжують контрнаступ на Донеччині, звільнивши вже понад 160 квадратних кілометрів і сім населених пунктів. На цій ділянці фронту росіяни зазнають тисячних втрат, а майже сотню окупантів взято в полон.

        Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

        “Зустрівся з нашими воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Поспілкувався із захисниками, подякував за результати та відзначив їх державними нагородами”, – написав президент.  

        За словами Зеленського, від початку операції звільнено вже 160 кв. км та сім населених пунктів.

        “Ще понад 170 кв. км і дев’ять населених пунктів очищені від окупантів. Майже сотню окупантів вдалося взяти в полон, і лише цими тижнями росіяни мають вже тисячі втрат пораненими та вбитими”, – йдеться в повідомленні.

        Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського про перебіг операції та загальну ситуацію на фронті.

        Володимир Зеленський та Олександр Сирський відвідали підрозділи, які воюють на Донбасі / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

