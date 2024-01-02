Суспільство

Зеленський закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги

2 Січня 2024 21:43
зеленський

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що з 29 грудня по 2 січня росіяни запустили по Україні близько 300 ракет та понад 200 “шахедів”. Глава держави закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.

“Тільки цієї доби було понад 100 ракет різних типів. І спеціально траєкторії були прораховані ворогом так, щоб завдати найбільшої шкоди. Це абсолютно свідомий терор. Від 29 грудня і по сьогодні Росія застосувала по Україні вже майже 300 ракет і понад 200 шахедів”, – сказав Зеленський.

Він додав, що внаслідок сьогоднішньої атаки країни-агресора на Київ та Харків загинули п’ятеро та поранені ще 130 людей. Рятувальні роботи тривають.

У зв’язку з цим Зеленський закликав українців уважніше реагувати на всі сигнали повітряної тривоги.

“І, будь ласка, особливо в ці дні звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Нелюди ці хочуть завдати болю Україні. Важливо берегти життя”, – заявив президент.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Січня 2024 17:33

Повітряні сили за допомогою Patriot встановили рекорд зі збиття російських “Кинджалів”, – Залужний
2 Січня 2024 20:53

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень, – Генштаб
2 Січня 2024 20:35

Уряд Туска збереже заборону на імпорт українського зерна до Польщі
2 Січня 2024 19:06

Зеленський розповів Сунаку про російські обстріли: За п’ять діб ворог випустив щонайменше 500 ракет і дронів
2 Січня 2024 17:09

Масований обстріл України: 5 загиблих, понад 120 постраждалих
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
усі думки