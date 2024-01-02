Зеленський закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що з 29 грудня по 2 січня росіяни запустили по Україні близько 300 ракет та понад 200 “шахедів”. Глава держави закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.

“Тільки цієї доби було понад 100 ракет різних типів. І спеціально траєкторії були прораховані ворогом так, щоб завдати найбільшої шкоди. Це абсолютно свідомий терор. Від 29 грудня і по сьогодні Росія застосувала по Україні вже майже 300 ракет і понад 200 шахедів”, – сказав Зеленський.

Він додав, що внаслідок сьогоднішньої атаки країни-агресора на Київ та Харків загинули п’ятеро та поранені ще 130 людей. Рятувальні роботи тривають.

У зв’язку з цим Зеленський закликав українців уважніше реагувати на всі сигнали повітряної тривоги.

“І, будь ласка, особливо в ці дні звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Нелюди ці хочуть завдати болю Україні. Важливо берегти життя”, – заявив президент.