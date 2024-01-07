Політика

Зеленський: Якщо Росія втратить контроль неба, то втратить міць на полі бою

7 Січня 2024 18:11
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Президент Володимир Зеленський сьогодні поспілкувався з учасниками щорічної національної конференції Швеції «Суспільство та оборона», що є одним із найважливіших заходів Північної Європи у сфері безпеки та оборони. Спілкування проходило в онлайн-форматі, повідомили в Офісі президента.

Зеленський, зокрема, наголосив, що сьогодні Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони як на фронті, так і для посилення захисту людей у тилових містах та громадах.

За його словами, сьогодні на фронті ситуація є достатньо стабільною, хоча Росія продовжує накопичувати свої війська та втрачає дуже багато солдатів у «м’ясних штурмах».

Водночас Президент України зауважив, що на фронті українські війська мають потребу в системах протиповітряної оборони, щоб позбавити ворога можливості контролювати небо та завдавати ударів з повітря по українських позиціях.

«Цього не вистачає як на полі бою, так і для захисту українських міст усередині країни. Впродовж кількох днів було 500 ударів. Так, ми більшість із них змогли відбити завдяки допомозі партнерів – понад 70 %. Але цього недостатньо. Якщо Росія втратить контроль неба, вона втратить будь-яку свою міць на полі бою. Іншої моці в них немає: ми не бачимо», – сказав Володимир Зеленський.

Щорічна національна конференція «Суспільство та оборона», що триватиме у шведському місті Селен 7–9 січня 2024 року, вважається найпрестижнішою у Швеції та є одним із найважливіших публічних заходів у Північній Європі у сфері безпеки та оборони, який широко висвітлюється шведськими та європейськими ЗМІ.

Основними доповідачами конференції є прем’єр-міністри, міністри оборони, міністри закордонних справ й інші представники урядів, верховні головнокомандувачі, керівні посадові особи організацій громадянського суспільства, міжнародних міжурядових та неурядових організацій, а також відомі експерти й лідери думок.


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