Зеленський відзначив нагородами 292 військових, більшість – посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 292 українських військових, з них 205 – посмертно.

Відповідні укази №824/2023, №825/2023, №826/2023, №827/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з документом, військових нагороджено за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, та за самовіддане виконання військового обов’язку.

Українські захисники нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступенів, Данила Галицького та “За мужність” ІІ і ІІІ ступенів, медалями “За військову службу Україні”, “За врятоване життя”, “За бездоганну службу” ІІІ ступеня та “Захиснику Вітчизни”.