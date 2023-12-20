Суспільство

Зеленський відзначив нагородами 292 військових, більшість – посмертно

20 Грудня 2023 14:50
читать на русском →
війна

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 292 українських військових, з них 205 – посмертно.

Відповідні укази №824/2023, №825/2023, №826/2023, №827/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з документом, військових нагороджено за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, та за самовіддане виконання військового обов’язку.

Українські захисники нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступенів, Данила Галицького та “За мужність” ІІ і ІІІ ступенів, медалями “За військову службу Україні”, “За врятоване життя”, “За бездоганну службу” ІІІ ступеня та “Захиснику Вітчизни”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Грудня 2023 16:18

Потреба у повістках відпаде, коли реєстр військовозобов’язаних запрацює наповну — Фітьо
20 Грудня 2023 16:41

У “Дії” запрацювала послуга перереєстрації автівок
20 Грудня 2023 15:40

СБУ оголосила підозру голові ЦВК Росії
20 Грудня 2023 14:05

Окупанти знищили склад гуманітарної допомоги “Червоного Хреста” у Херсоні
20 Грудня 2023 10:41

Америка домовляється з Японією про ракети ЗРК Patriot для України – WP
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки