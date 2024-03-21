Політика

Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку РФ

21 Березня 2024 10:32
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зеленський, ппо, ракетний удар
Зламана декорна табличка мапи України / Фото: Укрінформ

Російські окупанти в ніч на 21 березня атакували Київ ракетами різних типів. У результаті удару виникли пожежі у житлових будинках, пошкоджені церква, дитсадок та згоріли низка автомобілів. Відомо про 13 постраждалих.

“Нова російська ракетна атака проти Києва. Понад 30 ракет збито, зокрема аеробалістичну. Постраждали люди. Усім надається необхідна допомога”, – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Президент вчерго закликав світ допомогти Україні протистояти російському терору.

“Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО. Немає в російських терористів таких ракет, які могли б оминути захист “Петріотів” та інших провідних світових систем”, – сказав Зеленський.

Український лідер зазначив, що такий захист потрібен всій Україні.

“Зараз цей захист потрібен тут, в Україні. Від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. Це цілком можливо, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі”, – підсумував Зеленський.


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