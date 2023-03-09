Зеленський розповів, за яких умов зустінеться з Путіним

Президент України Володимир Зеленський наразі не може уявити ситуації, в якій він зустрінеться з лідером Росії Володимиром Путіним.

«У нас немає жодних обставин, щоб говорити з президентом Російської Федерації, тому що він не тримає свого слова», — сказав Зеленський Вольфу Бліцеру CNN, відповідаючи на запитання, що потрібно для організації такої зустрічі.«Ми не маємо до нього жодної довіри», – додав Зеленський.

«Росія повинна піти з нашої території. І після цього ми раді приєднатися до дипломатичних інструментів. Для цього ми можемо знайти будь-який формат з нашими партнерами тільки після цього», – сказав Зеленський.

Український лідер також розповів про те, як він і його родина переживають війну, яка триває вже другий рік.

«Моя дочка поступила в університет і навчається там, а мій син навчається в Україні», — сказав він. «Вони обидва в Україні. Вони дуже схожі на інших українських дітей. Ми живемо із сиренами».

«Ми хочемо перемоги. Ми не хочемо звикати до війни, але ми звикли до викликів. Усі хочуть одного — закінчити війну», — сказав він.