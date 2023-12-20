Зеленський призначив свого представника у ВР

Президент Володимир Зеленський призначив Галину Михайлюк своїм представником у Верховній Раді.
Про це повідомляє указ президента №823/2023
“Призначити Михайлюк Галину Олегівну представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)”.
Президент Володимир Зеленський призначив Галину Михайлюк своїм представником у Верховній Раді.
Про це повідомляє указ президента №823/2023
“Призначити Михайлюк Галину Олегівну представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)”.
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