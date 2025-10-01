Зеленський присвоїв Андрію Білецькому звання бригадного генерала

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №737/2025, яким присвоїв звання бригадного генерала командиру 3-го армійського корпусу Збройних сил України Андрію Білецькому.

46-річний Андрій Білецький очолює Третій армійський корпус ЗСУ з березня 2025 року. Він відомий як засновник і перший командир батальйону «Азов», створеного у 2014 році на початку російсько-української війни. Після цього Білецький очолював партію «Національний корпус» та був народним депутатом Верховної Ради 8-го скликання.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він знову повернувся на фронт, командував полком ССО «Азов» Київ, згодом переформованим у 3-тю окрему штурмову бригаду. У березні 2025 року бригаду масштабували у Третій армійський корпус, командиром якого став Білецький.

Серед державних нагород Білецького — орден «За мужність» ІІІ ступеня (2014) та ювілейна медаль «25 років незалежності України» (2016).