Політика

Зеленський прибув до Брюсселю

11 Жовтня 2023 10:16
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зеленський, нато

Президент Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Брюсселю 11 жовтня.

Про це Зеленський повідомив у Telegram, повідомляє УП.

“Брюссель, Бельгія. Візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими”.

У планах Зеленського зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом і міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Крім того, вдруге з початку повномасштабної війни він проведе переговори в Брюсселі з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Також український президент підкреслив, що вперше офлайн режимі візьме участь у засіданні формату “Рамштайн”.

“Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції… Головне – наш спільний захист свободи та людей”, − заявив Зеленський.


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