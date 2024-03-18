Зеленський провів засідання Ставки: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 березня, провів засідання Ставки, на якому заслухав доповіді про ситуацію на фронті, про забезпечення армії озброєнням і побудову оборонних рубежів.

Про це Зеленський повідомив у себе в соцмережах.

“Ставка. Отримав детальні зведення з фронту. Доповідь Головкома Олександра Сирського за основними напрямками активних дій. Доповіді щодо витрат та надходження боєприпасів, дані розвідок. Також пройшлися по стану виконання укладених контрактів та контрактування на майбутні періоди: закупівля та виробництво техніки, озброєння, снарядів”, – повідомив президент.

Також Зеленський заслухав доповіді щодо виконання попередніх рішень Ставки.

“По-перше, щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури: енергетика, водо- та газозабезпечення. Доповіді Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем’єра Олександра Кубракова, голів правління “Нафтогазу” Олексія Чернишова та “Укренерго” Володимира Кудрицького”, – додав президент.

На Ставці було розглянуто питання продовження будівництва оборонних рубежів, доповідали прем’єр-міністр та голова спеціальної служби транспорту Міністерства оборони.

“Робота триває”, – повідомив Зеленський.