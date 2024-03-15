Зеленський провів нараду з керівниками Сил оборони

Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих військових нарад під час яких було обговорено ситуацію на фронті, а також виробництво дронів для майбутніх операцій.

Про це президент повідомив у соцмережах.

Під час першої наради Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, який сьогодні, 15 березня, повернувся з Авдіївського напрямку. Останній розповів про ситуацію на напрямку, а також на інших ключових ділянках фронту. Було узгоджено подальші дії.

Під час другої наради були присутні: начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, міністр оборони Рустем Умєров,заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський.

Було визначено найуразливіші місця ворога, де наші воїни можуть завдати йому найбільшої шкоди.

“І будемо завдавати. Що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни”, – додав президент.

Третю нараду президент провів з представниками Кабінету міністрів, оборонно-промислового комплексу й інших відомств. Вона стосувалась виробництва високотехнологічних дронів для проведення операцій.

“В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді”, – заявив Зеленський.