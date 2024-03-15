Політика

Зеленський провів нараду з керівниками Сил оборони

15 Березня 2024 18:21
читать на русском →
зеленський, війна
Володимир Зеленський на зустрічі з посадовцями / Фото ТГ-каналу Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих військових нарад під час яких було обговорено ситуацію на фронті, а також виробництво дронів для майбутніх операцій.

Про це президент повідомив у соцмережах.

Під час першої наради Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, який сьогодні, 15 березня, повернувся з Авдіївського напрямку. Останній розповів про ситуацію на напрямку, а також на інших ключових ділянках фронту. Було узгоджено подальші дії.

Під час другої наради були присутні: начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, міністр оборони Рустем Умєров,заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський.

Було визначено найуразливіші місця ворога, де наші воїни можуть завдати йому найбільшої шкоди.

“І будемо завдавати. Що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни”, – додав президент.

Третю нараду президент провів з представниками Кабінету міністрів, оборонно-промислового комплексу й інших відомств. Вона стосувалась виробництва високотехнологічних дронів для проведення операцій.

“В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді”, – заявив Зеленський.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Березня 2024 18:21

Зеленський провів нараду з керівниками Сил оборони
15 Березня 2024 18:04

Війська РФ здійснили ракетний удар по лікарні в селищі під Харковом
15 Березня 2024 17:32

Єврокомісія виконала одну з вимог польських фермерів, – Туск
15 Березня 2024 17:10

Власника відомих польських брендів CROPP, Sinsay та Reserved викрили у фіктивному виході з Росії
15 Березня 2024 15:14

Єврокомісія виділила пів мільярда євро на виробництво боєприпасів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
усі думки