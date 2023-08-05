Політика

Зеленський повідомив, куди били російські ракети

5 Серпня 2023 20:54
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ракетний удар

Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти України. Як повідомив презідент Володимир Зеленський, «кинджали», «калібри» били по «Мотор Січі» та по Хмельниччині.

“Частину ракет збито, і я дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але хоч би скільки було таких російських атак, усе одно вони ворогові нічого не дадуть”, – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він також додав, що “ми захистимо свободу для всієї України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, кризами та жодним залякуванням”.


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