Зеленський повідомив, куди били російські ракети

Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти України. Як повідомив презідент Володимир Зеленський, «кинджали», «калібри» били по «Мотор Січі» та по Хмельниччині.

“Частину ракет збито, і я дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але хоч би скільки було таких російських атак, усе одно вони ворогові нічого не дадуть”, – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він також додав, що “ми захистимо свободу для всієї України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, кризами та жодним залякуванням”.