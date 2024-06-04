Зеленський повернувся до України і провів засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський після повернення до України провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

“Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках”, – повідомив Зеленський у Telegram.

Також президент заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

“Боротьба з російськими “орланами”, “ланцетами” й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО”, – повідомив президент.

Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів.

Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій доповіли про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.