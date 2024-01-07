Політика

Зеленський порадився щодо планів на цей рік

7 Січня 2024 18:45
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Президент україни Володимир Зеленський провів тривалу нараду щодо планів на цей рік у відносинах з партнерами в Євросоюзі і в НАТО.

“Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які розраховуємо. Також і непублічна робота з партнерами. Чітко формулюємо завдання”, – сказав він у традиційному щоденному відеозверненні.

Пріоритети України, за його словами, у цьому році будуть:

  • повністю реалізувати рішення про відкриття переговорів (щодо членства в ЄС),
  • підготувати нашу переговорну рамку з Євросоюзом,
  • виробити таку систему відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер на сто відсотків відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильнішим.

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