Зеленський порадився щодо планів на цей рік

Президент україни Володимир Зеленський провів тривалу нараду щодо планів на цей рік у відносинах з партнерами в Євросоюзі і в НАТО.
“Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які розраховуємо. Також і непублічна робота з партнерами. Чітко формулюємо завдання”, – сказав він у традиційному щоденному відеозверненні.
Пріоритети України, за його словами, у цьому році будуть:
- повністю реалізувати рішення про відкриття переговорів (щодо членства в ЄС),
- підготувати нашу переговорну рамку з Євросоюзом,
- виробити таку систему відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер на сто відсотків відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильнішим.