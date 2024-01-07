Зеленський порадився щодо планів на цей рік

Президент україни Володимир Зеленський провів тривалу нараду щодо планів на цей рік у відносинах з партнерами в Євросоюзі і в НАТО.

“Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які розраховуємо. Також і непублічна робота з партнерами. Чітко формулюємо завдання”, – сказав він у традиційному щоденному відеозверненні.

Пріоритети України, за його словами, у цьому році будуть: