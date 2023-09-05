Політика

Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму

5 Вересня 2023 13:30
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Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим. Відповідний закон був ухвалений Верховною Радою ще 23 серпня — у день проведення третього саміту Кримської платформи.

“Після набрання чинності законом — наступного дня після його офіційного опублікування, будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та запровадження нового районного поділу Автономної Республіки Крим”, — йдеться у повідомленні представництва президента України в Криму.

Там пояснили, що закон зокрема передбачає декомунізацію та запровадження нового районного поділу.

Крім того, він дозволяє Кабміну затвердити на території півострова тимчасові територіальні громади, на основі яких можна буде створити військові адміністрації.

“Упевнені, що цей крок є дуже важливим на шляху до деокупації та повоєнного відновлення Кримського півострова”, — наголосили у представництві.


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