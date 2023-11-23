Зеленський підписав санкції проти 147 росіян і громадян інших країн

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів” про санкції щодо 147 громадян РФ та інших держав, пов’язаних із РФ.

Відповідні укази №№772/2023 і 773/2023 глава держави підписав 23 листопада. Їхні тексти оприлюднено на сайті президента.

У першому списку 60 фізичних осіб – громадян РФ, України, Кіпру, Білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії. Серед них згадано екссекретаря РНБО Володимира Сівковича, який переховується в РФ, обвинуваченого в катастрофі авіалайнера “Малазійських авіаліній” рейсу МН17 Леоніда Харченка, т.зв. уповноважену з прав людини окупаційної адміністрації Донецької області Дар’ю Морозову, топменеджерів компаній групи USM російського олігарха Алішера Усманова Назима Ефендієва, Вахтанга Кочарова і Валерія Казікаєва, дружину ексголови USM Івана Стрешинського Наталію Давидову, а також сина дружини Усманова Ірини Вінер – Натана Вінера.

Санкції запроваджують на 10 років, вони передбачають блокування активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.

У другому списку 87 фізичних осіб – громадян РФ. Серед них є екскерівник адміністрації президента РФ Анатолій Чубайс, командувач військ ППО-ПРО – заступник головкома Повітряно-космічних сил РФ Андрій Дьомін, голова Рахункової палати та ексміністр фінансів РФ Олексій Кудрін, батько, дружина та син українського колаборанта Євгена Балицького, головний санітарний лікар Москви Олена Андреєва, гендиректор нижньогородської фірми ТОВ “РемЭксСтрой” Олександр Дорофєєв, генеральний директор ТОВ “Галактика” Олександр Герман.

Санкції проти 34 із них запроваджують на 10 років, 50 – на п’ять років, проти трьох – на три роки. Санкції передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію, купівлю землі.