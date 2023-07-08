Політика

Зеленський опублікував відео з нагоди 500 днів повномасштабної війни

8 Липня 2023 18:21
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зеленський

Президент України Володимир Зеленський з нагоди 500 днів повномасштабної російської агресії оприлюднив відео “Йдемо вперед”.

“500 днів повномасштабної війни. І жодного дня слабкості. Дякую всім, хто бʼється заради свободи та незалежності України!”, – написав він у соцмережі.


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