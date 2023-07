Зеленський опублікував відео з нагоди 500 днів повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський з нагоди 500 днів повномасштабної російської агресії оприлюднив відео “Йдемо вперед”.

“500 днів повномасштабної війни. І жодного дня слабкості. Дякую всім, хто бʼється заради свободи та незалежності України!”, – написав він у соцмережі.

500 days of the full-scale war. And not a single day of weakness.

Thank you to everyone who fights for the freedom and independence of Ukraine!… pic.twitter.com/UUJqtLO4G3