Зеленський опублікував відео з нагоди 500 днів повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський з нагоди 500 днів повномасштабної російської агресії оприлюднив відео “Йдемо вперед”.
“500 днів повномасштабної війни. І жодного дня слабкості. Дякую всім, хто бʼється заради свободи та незалежності України!”, – написав він у соцмережі.
500 днів повномасштабної війни. І жодного дня слабкості.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023
Дякую всім, хто бʼється заради свободи та незалежності України!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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500 days of the full-scale war. And not a single day of weakness.
Thank you to everyone who fights for the freedom and independence of Ukraine!… pic.twitter.com/UUJqtLO4G3