        Зеленський обговорив із військовими ситуацію на фронті та формування резервів

        Федір Олексієв
        26 Серпня 2025 16:40
        Президент Володимир Зеленський 26 серпня провів нараду з військовим командуванням, де обговорили ситуацію на фронті та формування резервів.

        “Обговорили детально ключові потреби кожного напрямку та підрозділів. Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи”, – наголосив Зеленський.

        Окремо розглянули потреби для Донецької та Запорізької областей, а також питання додаткових постачань на цих напрямках.

        Сирський доповів про виконання рішень Ставки щодо забезпечення резервів.

        Також на нараді обговорили співпрацю з партнерами в межах так званої “коаліції охочих” – зокрема США, Європою та іншими партнерами.

        “Протягом тижня ще будуть відповідні зустрічі й робочі контакти. Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи. Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом”, – додав Зеленський.


