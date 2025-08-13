Зеленський і Мерц розповіли про переговори з Трампом: головне

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповіли про результати переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Мерца, Україна готова обговорювати територіальні питання, проте юридичне визнання окупації є неприпустимим.

Реклама

Реклама

Канцлер наголосив на правильному порядку таких переговорів: спершу має бути встановлене перемир’я, потім – рамкова угода, а лінія розмежування слугуватиме відправною точкою.

Київ також повинен отримати надійні гарантії безпеки.

“У нас була дуже конструктивна розмова. Ми домовилися, що одразу після зустрічі з Путіним Трамп поінформує президента України, а потім очільників європейських держав. Є надія на зрушення, є надія, що в Україні настане мир”, — розповів канцлер Німеччини.

Зеленський оголосив про узгодження п’яти спільних принципів щодо завершення війни в Україні. Зокрема, серед них:

Усе, що стосується України, — лише з Україною має обговорюватись;

Маємо готувати тристоронній формат переговорів (між Зеленським, Трампом та Путіним);

Передусім припинення вогню та гарантії безпеки. Трамп погодився брати участь щодо гарантій безпеки;

Росія не має мати права вето щодо членства України в НАТО;

Санкції мають бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню під час перемовин на Алясці.

Також Зеленський повідомив, що розповів європейським партнерам і Трампу про ситуацію на фронті, і заявив, що “Путін блефує” намагаючись натиснути перед зустріччю на Алясці, зобразивши спроможність окупувати всю Україну.

Крім того, зазначив Зеленський, Путін хоче показати, що санкції не працюють.

“Насправді санкції дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці. Так, це правда, що росія має в кілька разів більше зброї, зокрема утричі більше артилерії, але в росії утричі більше втрат”, — підкреслив Зеленський.

Зеленський також висловив надію, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде негайне припинення вогню.

Журналістка запитала Зеленського, чи змінилася його позиція щодо можливого виведення українських військ з території Донеччини після переговорів. На що він відповів, що його позиція є незмінною, ґрунтується на Конституції.