Збитки — понад 24 мільйони: в Одесі викрили масштабну транснаціональну шахрайську схему

Одеські правоохоронці спільно з кіберполіцією та колегами з Казахстану викрили міжнародне угруповання, яке організувало масштабну шахрайську схему під виглядом інвестиційних платформ. Про це повідомили у поліції Одеської області.

Зловмисники створювали вебсайти вигаданих компаній, що нібито працювали у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалют. Інвесторам пропонували «особисті кабінети» та «інвестиційні плани», однак усі кошти одразу переводилися на криптогаманці організаторів. Потім контакт із жертвами обривали.

За даними слідства, схему організував 28-річний одесит, залучивши ІТ-фахівця для створення сайтів та групу «дзвонарів», які працювали з жертвами з офісів-кол-центрів в Одесі.

Поліцейські встановили криптогаманець, через який у 2024–2025 роках пройшло понад 24 млн грн. Кількість постраждалих, серед яких є іноземці, може перевищувати 1500 осіб. Уже задокументовано випадки шахрайства щодо семи інвесторів з України, Казахстану, Вірменії та Киргизстану, яким завдано збитків на 92 тис. доларів.

У ході спецоперації було затримано вісьмох учасників групи, ще одного оголошено в розшук. Усім фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 ККУ).

За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.