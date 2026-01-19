        Суспільство

        Завтра в Україні прогнозують люті морози: у яких областях буде до -20 градусів

        Галина Шподарева
        19 Січня 2026 22:21
        Дністровський лиман вкрився кригою / Фото: t.me/our_odessa
        У вівторок, 20 січня, в Україні очікується морозна та суха погода без істотних опадів. Уночі температура повітря в окремих регіонах опуститься до -20 °C.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        Завтра в Україні переважатиме морозна погода. У нічні години температура повітря становитиме -12…-18 °C, на півночі та заході місцями до -20 °C. Удень стовпчики термометрів покажуть -6…-11 °C.

        Опади малоймовірні через вплив антициклону. На дорогах прогнозується ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, невеликий або помірний.

        Як зазначила Діденко, у другій половині тижня можливе послаблення морозів, однак воно може супроводжуватися появою опадів та посиленням вітру.

        “А це також для ситуації як на дорогах, як в помешканнях, як в головах та судинах буде некомфортно. Тим паче, що в кінці січня – на початку лютого сильні морози, хай вони сказяться, можуть знову поновитися”, – попереджає синоптикиня.  


