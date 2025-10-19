        Економіка

        Завтра в Україні діятимуть графіки обмеження електроспоживання: кого це торкнеться

        19 Жовтня 2025 19:46
        Ілюстративне фото Shutterstock
        20 жовтня в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження електроспоживання для промислових підприємств. Причиною названо наслідки попередніх російських атак по енергетичній інфраструктурі, повідомили в Укренерго.

        Водночас у Чернігівській області вже діють погодинні відключення для побутових споживачів, які здійснює місцевий оператор системи розподілу (обленерго).

        У компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, і параметри обмежень можуть змінюватися залежно від стану мережі та споживання.

        «Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!» — закликали в Укренерго, порадивши громадянам і бізнесу стежити за оновленнями на сторінках своїх обленерго.


