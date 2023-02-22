Техно

Захисники показали, чим “вітатимуть” окупантів з роковинами початку повномасштабної війни

22 Лютого 2023 18:58
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війна

Скидання ВОГ-ів виходить на новий рівень. В одному з підрозділів пропонують нищити загарбників за допомогою “приманки”.

“Схема така. Спочатку скидається цей снаряд-приманка, на нього збігається особовий склад щоб сісти і тоді вже йде скид ВОГ-17 по скупченню живої сили противника”, – повідомляють винахідники.


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