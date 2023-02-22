Захисники показали, чим “вітатимуть” окупантів з роковинами початку повномасштабної війни

Скидання ВОГ-ів виходить на новий рівень. В одному з підрозділів пропонують нищити загарбників за допомогою “приманки”.

“Схема така. Спочатку скидається цей снаряд-приманка, на нього збігається особовий склад щоб сісти і тоді вже йде скид ВОГ-17 по скупченню живої сили противника”, – повідомляють винахідники.

Схема така. Спочатку скидається цей снаряд-приманка, на нього збігається особовий склад щоб сісти і тоді вже йде скид вог17 по скупченню живої сили противника pic.twitter.com/YsBYKvWgMF — Головне в Україні (@glavnoe_ua) February 22, 2023