Як повідомляє видання Swissinfo з посиланням на швейцарське інформаційне агентство Keystone-SDA, Швейцарія не буде перераховувати Україні доходи від заморожених російських активів, як це зробив Євросоюз.

Державний секретаріат з економічних питань підтвердив, що Швейцарія не буде слідувати підходу ЄС.

Відповідно до швейцарського законодавства та міжнародних зобов’язань Швейцарія заявила, що не може отримувати “жодних надзвичайних доходів у зв’язку з коштами російського центрального банку”. У секретаріаті уточнили, що ця позиція стосується саме Швейцарії.

Станом на квітень 2024 року загальна вартість активів Центрального банку Росії, заморожених у Швейцарії, становила трохи більше ніж 7 млрд швейцарських франків. До того ж у країні заморожено кошти, що належать приватним особам або компаніям, пов’язаним із Росією.

У травні країни ЄС домовилися про використання відсотків, одержуваних від заморожених активів російського центробанку. Як очікується, відсотки приноситимуть від 2,5 до 3 млрд євро на рік, які підуть на підтримку оборони і післявоєнного відновлення України.

90% доходів, отриманих від цих заморожених коштів, спрямують до Європейського фонду миру (EPF), механізму ЄС для управління втручанням у конфлікти, включно з постачанням зброї. Решта 10% підуть в окремий “Фонд” ЄС для України, створений для підтримки потреб країни у відновленні.

У п’ятницю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 1,5 млрд євро на військову і фінансову допомогу Україні за рахунок доходів від заморожених російських активів.

“ЄС підтримує Україну. Сьогодні ми переказуємо 1,5 млрд євро із заморожених російських активів на оборону і відновлення України, – заявила фон дер Ляєн. – Немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя”.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив подяку за підтримку. Міністерство оборони України також високо оцінило допомогу ЄС, зазначивши, що ці кошти зміцнять обороноздатність України.

Росія, у свою чергу, засудила рішення ЄС як “незаконне”. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що подібні дії спричинять продуману відповідь з боку Росії.