Окупанти обстріляли будинок у Нікополі, поранено двох дітей

Сьогодні близько 08.30 армія рф завдала артилерійських ударів по місту Нікополю. Ворожі снаряди поцілили по п’ятиповерхових будинках.

Як повідомили в поліції, внаслідок атаки було поранено людей, серед яких – діти віком один та десять років.

Всім постраждалим надана медична допомога.

Правоохоронці зафіксували пошкодження багатоквартирних будинків, автівок, кіоску, газогонів та ліній електропередач. Остаточні наслідки обстрілу наразі встановлюються.

27 липня окупаційні війська також били по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громаді. На щастя, того дня минулося без жертв.